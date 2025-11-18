Fichier auto-BYD double la mise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Par Nick Carey , Correspondant automobile européen Salutations de Londres! Il est amusant de voir à quelle vitesse les choses changent dans l'industrie automobile. Ou peut-être suis-je simplement en train de vieillir. Il me semble que c'était hier que le constructeur de véhicules électriques Polestar entrait en bourse via un SPAC avec une capitalisation boursière de 27,42 milliards de dollars, un nouveau membre passionnant du groupe Geely avec de grandes attentes de croissance. Trois ans plus tard, Polestar est toujours en proie à des pertes alors qu'elle tente d'atteindre une taille critique. Les droits de douane américains n'ont rien arrangé. Sa valorisation a chuté à 1,2 milliard de dollars et elle peine à respecter les clauses restrictives de sa dette. De plus, pour rester sur le Nasdaq , Polestar doit recourir à un fractionnement d'actions inversé afin de maintenir le prix de son action au-dessus d'un dollar . Il est clair que Polestar devra brûler davantage de liquidités pendant un certain temps encore si elle veut survivre, des coûts qui devront, d'une manière ou d'une autre, être supportés par les actionnaires majoritaires Geely et son président Li Shufu. Ce qui nous amène au dossier automobile d'aujourd'hui...

* Le pari de BYD à l'étranger

* L'inversion de la chaîne d'approvisionnement de GM en Chine

* Les véhicules électriques chinois se dirigent vers l'Amérique du Sud

BYD vise haut Alors que ses ventes commencent à ralentir dans son pays après une période de croissance remarquable qui en a fait le premier constructeur automobile de Chine, BYD redouble d'efforts pour assurer une croissance spectaculaire à l'étranger. Selon un rapport de Citi, le constructeur automobile vise des ventes à l'étranger allant jusqu'à 1,6 million de véhicules en 2026, contre une prévision de 900 000 à 1 million de véhicules cette année. BYD a vendu environ 400 000 véhicules en dehors de la Chine en 2024. L'entreprise semble étendre son réseau mondial pour être à la hauteur de ses ambitions. En Europe, où les ventes de BYD ont augmenté de près de 300 % en glissement annuel de janvier à septembre, le constructeur automobile prévoit de doubler son réseau de concessionnaires d'ici à la fin de 2026. S'exprimant lors d'un événement à Francfort, Maria Grazia Davino, directrice régionale européenne de BYD, a déclaré que le constructeur automobile comptera 1 000 détaillants européens d'ici la fin de l'année et devrait atteindre 2 000 l'année prochaine. "À l'instar des concurrents qui réussissent, nous devons être proches des clients européens et gagner en proximité avec eux", a déclaré Mme Davino.

GM se retire de sa chaîne d'approvisionnement en Chine General Motors a demandé à ses fournisseurs de retirer les pièces et composants chinois de sa chaîne d'approvisionnement, comme le rapporte Mike Colias, un collègue de Reuters. Vous pouvez en lire davantage ici . Des sources ont déclaré à Reuters que les dirigeants de GM ont demandé à leurs fournisseurs de trouver des alternatives à la Chine pour les matières premières et les pièces, l'objectif final étant d'éliminer complètement les pièces chinoises de leur chaîne d'approvisionnement d'ici à 2027. Il n'y a pas si longtemps, c'était le contraire qui se produisait. GM a passé des années à faire pression sur ses fournisseurs pour qu'ils achètent davantage en Chine afin d'obtenir des pièces au prix chinois. Le monde a changé depuis lors. Les tarifs douaniers en dents de scie du président américain Donald Trump et la panique de l'industrie face aux éventuels goulets d'étranglement des terres rares et aux pénuries de puces électroniques ont amené les constructeurs automobiles à reconsidérer leurs liens avec la Chine. GM a présenté sa directive à certains fournisseurs à la fin de l'année 2024, mais l'effort a pris une nouvelle urgence au printemps, au début d'une escalade de la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine .

Les VE chinois en Amérique du Sud Les ventes de voitures électriques en Amérique du Sud ont commencé à croître rapidement à partir d'une base faible, en grande partie grâce aux constructeurs chinois de VE. Les constructeurs automobiles chinois étendent leur présence sur le continent, rapportent Lucinda Elliott et Marco Aquino, deux collègues de Reuters. Vous pouvez en lire davantage ici . La Chine a augmenté ses ventes depuis l'ouverture, l'année dernière, du port de Chancay, au nord de Lima. Ce mégaport construit par la Chine a permis de réduire de moitié les délais d'expédition transpacifique, au moment même où les constructeurs chinois sont confrontés à des barrières à l'entrée de plus en plus importantes aux États-Unis. La pénétration des VE en Amérique latine, y compris au Mexique et en Amérique centrale, a doublé en 2024 pour atteindre environ 4 %, grâce aux incitations gouvernementales et à l'afflux de modèles chinois abordables. Cette évolution n'est nulle part plus visible qu'en Uruguay, où BYD est le troisième vendeur, tous types de véhicules confondus, derrière Chevrolet et Hyundai. La part de marché de la Chine a plus que doublé dans le pays depuis 2023 pour atteindre 22 %.

Les grands espoirs de VW dans la technologie Rivian Lorsque Volkswagen a accepté d'investir 5,8 milliards de dollars dans le constructeur américain de VE Rivian l'année dernière, cela a été perçu comme un effort pour renforcer ses capacités logicielles pour les VE après les échecs de l'opération interne Cariad. Mais le constructeur automobile allemand affirme maintenant que la technologie qu'il développe avec Rivian pourrait éventuellement être utilisée dans ses modèles à moteur à combustion interne . Cela pourrait aider Volkswagen sur les marchés américain et européen, où il doit vendre un mélange de VE, de modèles à carburant fossile et de modèles hybrides. La demande de VE aux États-Unis devrait ralentir après l'expiration d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars, tandis que les ventes de VE en Europe n'ont pas augmenté aussi rapidement que prévu.

Tours rapides Ford vend désormais ses voitures d'occasion sur Amazon aux États-Unis, rejoignant ainsi Hyundai dans l'ajout d'options en ligne pour les clients qui souhaitent éviter de se rendre chez les concessionnaires. Tata Motors a réduit son objectif de marge pour l'exercice 2026 pour Jaguar Land Rover après qu'une cyberattaque a perturbé la production du constructeur automobile de luxe, ajoutant à la pression de la faible demande en Chine et aux contraintes d'approvisionnement en puces. Le Syndicat des travailleurs de l'automobile du Japon, le plus grand syndicat automobile du pays, n'a pas l'intention de réduire les revendications salariales lors des négociations de l'année prochaine, en dépit d'une forte pression sur les bénéfices du secteur en raison des droits de douane américains, a déclaré son président. La part des emprunteurs subprimes américains ayant au moins 60 jours de retard sur leurs prêts automobiles a atteint 6,65 % en octobre, le niveau le plus élevé jamais enregistré, selon les données de Fitch Ratings remontant au début des années 1990. Samsung Electronics, Hyundai et d'autres grands fabricants sud-coréens ont dévoilé des plans d'investissement nationaux , alors qu'un accord commercial avec les États-Unis a fait craindre que les investissements aux États-Unis n'affaiblissent l'industrie manufacturière nationale. La société suédoise de transport routier autonome Einride a accepté d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Legato Merger Corp III, dans le cadre d'un accord évaluant la société à 1,8 milliard de dollars .

