FICHE D'INFORMATION-Qui est Mykhailo Fedorov, l'ancien ministre ukrainien de la Défense qui réclame la tenue d'élections en temps de guerre ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour d'un article initialement publié le 16 juillet) par Max Hunder

Le ministre de la Défense ukrainien démis de ses fonctions, Mykhailo Fedorov, a appelé à la tenue d'élections en temps de guerre – ce qui constitue le défi interne le plus grave pour le président Volodimir Zelenskiy depuis l'invasion russe.

Âgé de 35 ans, il était un allié de longue date du président et était devenu le plus jeune ministre d’Ukraine lorsque Zelenskiy l’avait nommé au sein de son premier gouvernement en 2019.

Son limogeage inattendu du ministère de la Défense en juillet, six mois seulement après sa nomination, est survenu alors qu’il s’était engagé à mener des réformes en profondeur et gagnait en popularité, mais qu’il s’était également heurté à des généraux de haut rang sur des questions de stratégie et d’approvisionnement.

Le limogeage de Fedorov a donné lieu à des manifestations, fait rare en temps de guerre, à Kyiv et dans d’autres villes, auxquelles ont principalement participé de jeunes Ukrainiens. Fedorov est populaire au sein des branches de l’armée spécialisées dans la guerre des drones, dont il a été l’un des premiers à adopter cette technologie dès 2022.

« Nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l’Ukraine de relancer pleinement son processus démocratique, même dans le contexte d’une guerre de longue durée », a déclaré Fedorov mardi soir.

Dans ce qui constitue à ce jour sa critique la plus virulente à l’encontre de Zelenskiy, il a déclaré que l’Ukraine était confrontée à une "crise systémique de gouvernance" et a dénoncé la corruption en temps de guerre sans toutefois formuler d’accusations spécifiques. Mercredi, Zelenskiy a limogé un membre de son administration, sans donner de raison, après que des agences de lutte contre la corruption ont déclaré avoir mis au jour des soupçons de blanchiment d’argent. Son bureau n’a pas immédiatement réagi aux critiques de Fedorov.

COMMENT EST-IL PARVENU AU POUVOIR?

Fedorov est né à Vasylivka, une ville du sud de l’Ukraine aujourd’hui occupée par la Russie, et a grandi dans la ville voisine de Zaporizhzhia, qui est aujourd’hui pilonnée quotidiennement par les bombes et les drones russes.

Jeune spécialiste du marketing, il a été recruté par Zelenskiy, alors animateur de télévision réputé, pour diriger la campagne sur les réseaux sociaux qui l’a aidé à remporter une victoire écrasante en avril 2019.

FEDOROV OFFRE À L'UKRAINE UN "ÉTAT DANS UN SMARTPHONE"

Fedorov, alors âgé de 28 ans, a été nommé au premier gouvernement de Zelenskiy au poste de ministre de la Transformation numérique, une nouvelle fonction qui lui a permis de mener à bien des réformes axées sur la technologie.

S’attaquant à l’héritage de la bureaucratie soviétique, son nouveau ministère a lancé une application appelée Diia, qui signifie "action" en ukrainien. Présentée comme "l’État dans un smartphone", elle permet aux Ukrainiens d’effectuer toute une série de démarches administratives, de l’immatriculation des voitures aux mariages et aux divorces.

QUEL A ÉTÉ SON RÔLE DANS STARLINK ET LES DRONES?

Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, Fedorov a lancé un appel public à Elon Musk, propriétaire de SpaceX, pour qu’il active le service Internet par satellite Starlink au-dessus de l’Ukraine – ce que Musk a fait sans tarder.

L’armée ukrainienne utilise désormais des dizaines de milliers de terminaux Starlink, que les commandants décrivent comme le poumon de leurs communications sur le champ de bataille. En février de cette année, Fedorov a collaboré avec Starlink pour bloquer son utilisation non autorisée par la Russie.

Au début de la guerre, il a également plaidé en faveur de la constitution d’une "armée de drones" – devenant ainsi l’un des premiers défenseurs d’une technologie qui a fini par dominer le champ de bataille.

Son ministère du Numérique a mis en place un système grâce auquel les soldats ukrainiens capables de filmer des frappes contre des soldats et des véhicules russes se voyaient attribuer des points leur permettant d’acheter des armes telles que des drones. Son ministère a ainsi acquis une vaste base de données sur le champ de bataille, qu’il a présentée comme une "carte" que l’Ukraine pouvait jouer dans ses négociations avec ses alliés pour obtenir davantage de soutien militaire.

QU’A FAIT FEDOROV EN TANT QUE MINISTRE DE LA DÉFENSE?

Promu au poste de ministre de la Défense en janvier 2026, Fedorov s’est engagé à mener une refonte axée sur les données de ce vaste ministère, miné par des scandales de corruption et de mauvaise gestion tout au long de la guerre.

Il a présenté une vision de la voie vers la victoire consistant à infliger 50 000 pertes mensuelles à la Russie, à neutraliser ses attaques aériennes et à paralyser son économie.

Mais il n’a pas présenté les propositions promises sur la manière de réformer le processus de recrutement des troupes en Ukraine et de le rendre plus équitable.

Il a certes annoncé une réforme des contrats de service au sein des forces armées, qui comptent environ un million de personnes, et promis d’augmenter les salaires, en particulier dans l’infanterie, mais les soldats en service se sont plaints que ces propositions favorisaient les nouvelles recrues.

Les personnes qui se sont portées volontaires pour rejoindre l’armée au début de la guerre n’ont toujours guère d’autre moyen de rentrer chez elles que de subir des blessures graves.

LIMOGEAGE ET MANIFESTATIONS

Fedorov a été brusquement limogé à la mi-juillet dans le cadre d'un remaniement gouvernemental plus large, une décision qui a été accueillie par des milliers de personnes descendues dans les rues de Kyiv et d’autres villes ukrainiennes. Elles ont exigé sa réintégration ainsi que le limogeage du chef des forces armées, Oleksandr Syrskyi, partisan d’un style de combat davantage axé sur l’infanterie qui, selon ses détracteurs, a entraîné de lourdes pertes parmi les troupes.

Zelenskiy a par la suite remplacé Syrskyi par un général plus jeune, mais n’a pas reconduit Fedorov dans ses fonctions, nommant le chef des services de sécurité, Yevhenii Khmara, au poste de ministre de la Défense.

À la veille du vote parlementaire visant à confirmer la nomination de Khmara, Fedorov a formulé sa demande d’élection dans un discours qui contenait les critiques les plus virulentes formulées en temps de guerre à l’encontre de Zelenskiy par un ancien membre du cercle restreint du président.