FICHE D'INFORMATION-Qu'est-ce que le système de missiles Patriot et pourquoi les stocks sont-ils épuisés dans le monde entier ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Utilisé pour la première fois lors de la guerre du Golfe de 1991, le système de défense aérienne américain Patriot a connu une forte hausse de la demande cette année, les stocks de missiles intercepteurs ayant été épuisés par la guerre menée par l’Ukraine contre l’invasion russe et par l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'Ukraine cherche de toute urgence à se procurer davantage de missiles intercepteurs Patriot pour se défendre contre les salves nocturnes de missiles balistiques russes. Mais la guerre avec l’Iran a épuisé les stocks aux États-Unis et dans le Golfe, et certains pays européens conservent les missiles dont ils pourraient avoir besoin pour leur propre défense.

Voici quelques détails sur le système de défense aérienne Patriot, l’une des armes les plus avancées de l’arsenal américain:

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME PATRIOT?

Patriot, abréviation de “Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target”, est un système mobile de défense antimissile sol-air construit par le fabricant d’armes américain Raytheon Technologies RTX.N , qui peut être utilisé par tous les temps et à longue portée.

Développé dans les années 1980, le système Patriot a été modernisé au cours des dernières décennies, ce qui a permis d’étendre ses capacités et sa portée. Il devrait rester en service jusqu’en 2048.

Une batterie type comprend des systèmes radar et de contrôle, un groupe électrogène, des lanceurs et des véhicules de soutien. Le système peut intercepter des aéronefs, des missiles balistiques tactiques et des missiles de croisière, en fonction de l’intercepteur utilisé.

QUELLES SONT LES CAPACITÉS DU SYSTÈME PATRIOT?

Les capacités du système varient en fonction du type d’intercepteur utilisé.

L’intercepteur PAC-2, plus ancien, utilise une ogive à fragmentation qui explose à proximité d’une cible, tandis que la famille de missiles PAC-3 utilise une technologie “hit-to-kill” plus précise pour entrer en collision physique avec la cible.

Raytheon fabrique l’intercepteur PAC-2 GEM-T, capable de neutraliser des missiles balistiques de petite taille et à courte portée, des missiles de croisière ou des aéronefs ennemis. Lockheed Martin LMT.N , le plus grand fabricant d’armes au monde, construit le PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), plus avancé, capable de frapper des missiles balistiques à plus longue portée, des missiles de croisière, des aéronefs ainsi que des engins hypersoniques.

En juillet, Lockheed a présenté un nouvel intercepteur, le PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), qui, selon le constructeur, coûtera deux fois moins cher tout en restant capable de cibler des missiles balistiques à courte portée, des avions et des missiles de croisière.

Le radar du système a une portée de plus de 150 km (93 miles) et peut suivre simultanément jusqu’à 100 cibles potentielles, a indiqué en 2015 l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan).

Bien qu’il n’ait pas été initialement conçu pour intercepter des armes hypersoniques, les États-Unis ont confirmé en mai 2023 que l’Ukraine avait utilisé le système Patriot pour abattre un missile russe “Kinzhal”, que Moscou qualifie d’hypersonique.

Les pays gardent précieusement secrets les détails concernant le nombre de cibles détruites par les systèmes Patriot, bien que l’Ukraine ait déclaré en janvier avoir détruit 250 cibles, dont 140 missiles balistiques. Le système Patriot a également détruit des dizaines de missiles balistiques iraniens dans le Golfe, bien que les détails n’aient pas été rendus publics.

QUELLE EST L'ÉTENDUE DE SON UTILISATION?

Selon son site web, Raytheon a construit et livré plus de 240 unités de tir Patriot. Raytheon et Lockheed ont fabriqué ensemble des milliers de missiles intercepteurs.

Dix-neuf pays exploitent désormais le système Patriot, selon Raytheon, dont les États-Unis, l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, le Japon, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Égypte. Seize d’entre eux disposent des tout derniers missiles PAC-3 MSE. Six à huit pays ont demandé des missiles supplémentaires pour reconstituer leurs stocks épuisés.

COMBIEN ÇA COÛTE?

Une batterie Patriot neuve coûte plus d’un milliard de dollars, dont 400 millions pour le système et 690 millions pour les missiles qu’elle contient, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Le coût des intercepteurs Patriot PAC-3 est estimé entre 4 et 5 millions de dollars par missile.

POURQUOI LES STOCKS S'ÉPUISENT-ILS?

Les chiffres précis des stocks sont classés secrets, mais le CSIS estime qu’environ 65 % des missiles intercepteurs Patriot américains ont été utilisés entre février et juillet, il en resterait moins de 850 en stock, contre 2 330 avant le début de la guerre avec l’Iran.

Les stocks actuels des pays du Golfe sont également fortement réduits, et plusieurs pays européens ont transféré une partie de leurs réserves à l’Ukraine, selon les experts.

L’Arabie saoudite a utilisé environ 86 % de ses 2 800 missiles intercepteurs PAC-3 au cours des 38 premiers jours de combat, ce qui ne lui laissait plus que 400 missiles en avril. D’autres pays du Golfe ont épuisé une part similaire de leurs stocks, a indiqué le CSIS.

LES PAYS ACHÈTENT-ILS DAVANTAGE DE PATRIOT POUR RENFLOYER LEURS STOCKS?

Les États-Unis ont approuvé la vente de 5 250 missiles intercepteurs à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis afin de reconstituer leurs stocks.

Les États-Unis poursuivent également les négociations en vue d’autoriser l’Ukraine à fabriquer des missiles intercepteurs Patriot, même après que le président Donald Trump a émis des doutes quant à un tel accord, ont indiqué des sources proches des discussions. Les négociations prévoient la possibilité pour l’Ukraine de fabriquer certains composants destinés à un assemblage final ailleurs en Europe.

Le mois dernier, l’armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Patriot.