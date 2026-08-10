FICHE D'INFORMATION-Les 10 séismes les plus meurtriers d'Amérique latine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'encadré du 25 juin suite au séisme en Colombie)

Au moins 77 personnes ont trouvé la mort après qu’un puissant séisme a frappé l’ouest de la Colombie , tôt lundi matin, détruisant des bâtiments dans plusieurs villes et laissant d’autres personnes coincées sous les décombres.

Ce séisme, qui s'est produit quelques jours seulement après l'investiture du président de droite Abelardo De La Espriella, fait suite à deux séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela voisin en juin, faisant plus de 6 000 morts.

L'Amérique latine se trouve au-dessus d'un réseau complexe de failles et a subi certains des séismes les plus destructeurs au monde. Voici un ENQUÊTE des 10 séismes les plus meurtriers de la région:

1. Le séisme de Haïti de 2010

Magnitude: 7,0

Bilan: 316 000 morts

Bien que sa magnitude ait été inférieure à celle des autres séismes de cette liste, le séisme de Haïti de 2010 a été le deuxième plus meurtrier de l’histoire, juste derrière celui de la province du Shaanxi en Chine en 1556, qui avait fait environ 830 000 morts.

Ce séisme a été particulièrement meurtrier car il a frappé la capitale, Port-au-Prince, une ville densément peuplée qui ne disposait pas d’infrastructures solides ni de bâtiments conçus pour résister à de fortes secousses. Les mauvaises pratiques de construction, les bâtiments en béton et l’absence de services d’intervention en cas de catastrophe ont tous contribué à ce bilan élevé.

Le séisme a entraîné des pertes estimées à 8 milliards de dollars, soit près de 120 % du PIB du pays en 2009.

2. Les séismes de 1868 en Équateur et en Colombie

Magnitude: 7,7

Bilan: 70 000 morts

Commençant par un séisme de faible intensité aux premières heures du 15 août et culminant avec une secousse de magnitude 7,7 le lendemain matin, cette série de séismes a détruit plusieurs villes et fait environ 40 000 morts en Équateur et 30 000 en Colombie.

Dans un ouvrage publié cette année-là et rendant compte de la catastrophe, une commission gouvernementale a écrit que la ville d’Ibarra était endormie lorsque le séisme a frappé à 1 h 15 du matin. L’ouvrage indiquait: « En moins de trois secondes (Ibarra) s’est transformée en un immense et sinistre cimetière. La quasi-totalité de sa population a été ensevelie sous les décombres de ses propres chambres. »

3. Le séisme du Pérou de 1970

Magnitude: 7,9

Bilan: 66 794 morts

Ce séisme sous-marin a déclenché le glissement de terrain le plus meurtrier de l’histoire après avoir déstabilisé la face nord de la plus haute montagne du Pérou. La masse de glace glaciaire et de roche a pris de la vitesse et entraîné des débris en fonçant vers les villes de Yungay et Ranrahirca à une vitesse pouvant atteindre 335 km/h (208 mph).

Le glissement de terrain a atteint les villes avec près de 80 millions de mètres cubes (2,8 milliards de pieds cubes) de glace et de roches, les ensevelissant sous jusqu’à 4 mètres (13 pieds) de boue. On estime à 19 000 le nombre de morts à Yungay, tandis que seulement 2 500 personnes ont survécu. Jusqu’à 70 % d’autres villes, telles que Chimbote et Huaras, ont été détruites. Près d’un million de personnes se sont retrouvées sans abri.

4. Le séisme de 1797 en Équateur

Magnitude: 8,3

Bilan: 40 000 morts

Ce séisme, le plus puissant jamais enregistré en Équateur, a atteint le deuxième niveau le plus élevé de l'échelle d'intensité de Mercalli modifiée, qui mesure les effets ressentis par la population.

Le séisme a déclenché des glissements de terrain et causé des destructions massives dans tout l’Équateur, notamment à Quito, Riobamba, Latacunga et Ambato. Les historiens et les témoignages décrivent des secousses violentes qui ont rasé des bâtiments en quelques secondes.

5. Le séisme de 1939 au Chili

Magnitude: 8,3

Bilan: 30 000 morts

Le Chili est connu pour avoir enregistré le séisme le plus puissant de l’histoire — d’une magnitude de 9,5 en 1960 —, mais c’est le séisme de 1939, qui a frappé la ville de Chillán, dans le sud du pays, qui a fait le plus grand nombre de victimes.

Dans un ouvrage consacré aux séismes chiliens, la sismologue Cinna Lomnitz a expliqué que la fragilité des matériaux de construction, tels que l’adobe, associée à une « absence quasi totale de conception technique ou de mesures de protection contre les forces latérales », avait contribué à ce bilan élevé.

Ce séisme a détruit les villes de Chillán et de Concepción et a conduit à l'adoption du premier code de construction antisismique du Chili.

6. Le séisme de 1812 au Venezuela

Magnitude: 7,7

Bilan: 26 000 morts

Une analyse de 1962 suggère que cet événement était en réalité une série de trois séismes déclenchés les uns par les autres et survenus à proximité immédiate. Le séisme a détruit environ 90 % de Caracas et causé des milliers de morts à Barquisimeto, Mérida, La Guaira et San Felipe.

La catastrophe s’est produite pendant la guerre d’indépendance du Venezuela contre l’Espagne, que les autorités espagnoles ont qualifiée de châtiment divin infligé aux révolutionnaires. Les États-Unis ont envoyé de la nourriture et de l’argent au Venezuela, ce qui constitue l’un des premiers exemples d’aide étrangère.

7. Le séisme d’Arica de 1868

Magnitude: 8,5

Bilan: 25 000 morts

Ce séisme a frappé la ville d’Arica, située à l’époque au Pérou et aujourd’hui au Chili, détruisant les villes d’Arica, d’Arequipa, de Moquegua, de Mollendo et d’Ilo.

La secousse a également provoqué un tsunami qui a rasé des villes portuaires péruviennes et causé des vagues dévastatrices jusqu’à Hawaï et en Nouvelle-Zélande.

8. Le séisme du Guatemala de 1976

Magnitude: 7,5

Bilan: 23 000 morts

Après avoir frappé à 3 heures du matin une zone très peuplée comprenant la capitale, Guatemala City, ce séisme a causé des dégâts sur au moins 100 000 kilomètres carrés (soit 38 000 miles carrés). Les maisons en adobe ont été rasées et de fortes répliques ont fait d'autres victimes. Près de 1,2 million de personnes se sont retrouvées sans abri et environ deux cinquièmes des hôpitaux du pays ont été détruits.

9. Le séisme de 1797 au Venezuela

Magnitude: N/A

Bilan: 16 000 morts

Le baron Alexander von Humboldt, géographe et naturaliste allemand, a documenté ce séisme qui a détruit la ville de Cumana et ses environs. Des témoins ont rapporté avoir entendu de forts bruits souterrains et senti une odeur de soufre avant le séisme. Un catalogue de 1855 répertoriant les séismes passés décrit ainsi les événements près de la baie de Cariago: « des flammes jaillirent de la terre, suivies d’un bruit souterrain semblable à un bouillonnement, puis d (s, suivies) de secousses ».

10. Le séisme de 1861 en Argentine

Magnitude: N/A

Bilan: 14 000 morts

Le séisme a frappé vers minuit et a détruit la plupart des bâtiments, y compris la basilique San Francisco, dans la ville de Mendoza. Les lampes à gaz, omniprésentes à l’époque, ont alimenté les incendies qui ont ravagé les décombres et ont duré plusieurs jours, entraînant des pillages généralisés.

La base de données « Significant Earthquake Database » ne fournit pas la magnitude de ce séisme, mais d’autres sources estiment qu’elle a atteint 7,2.

*Toutes les données proviennent des Centres nationaux d’information environnementale et du Service mondial de données géophysiques (World Data Service for Geophysics ) – Base de données des séismes significatifs