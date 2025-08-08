FibroGen Inc devrait afficher une perte de 2,31 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* FibroGen Inc FGEN.OQ FGEN.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Francisco en Californie devrait déclarer une baisse de 94,8% de ses revenus à 2,63 millions de dollars contre 50,64 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour FibroGen Inc est une perte de 2,31 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour FibroGen Inc est de 250,00 $, soit environ 96,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 7,94 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 21:43 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)