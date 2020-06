Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler introduira en Bourse sa filiale de robotique après la fusion avec PSA Reuters • 01/06/2020 à 20:19









FIAT CHRYSLER INTRODUIRA EN BOURSE SA FILIALE DE ROBOTIQUE APRÈS LA FUSION AVEC PSA MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler (FCA) a annoncé lundi projeter de scinder et d'introduire en Bourse Comau, sa filiale de robotique basée à Turin, une fois que sera bouclée sa fusion avec PSA, prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine. FCA a également annoncé la nomination de Paolo Carmassi, ancien président du fournisseur britannique d'instruments scientifiques Malvern Panalytical, en tant que nouvel administrateur délégué de Comau. Sa première mission sera de mener à bien l'introduction en Bourse. Le groupe automobile italo-américain a également désigné Alessandro Nasi, membre du conseil d'administration de la holding de contrôle de Fiat Chrysler Automobiles Exor, en tant que nouveau président de Comau. Exor devrait devenir le principal actionnaire du groupe fusionné avec PSA, et le premier actionnaire de Comau après son introduction en bourse. "Les désignations (...) sont un pas en avant significatif pour Comau, qui se prépare à devenir une société côtée en Bourse", a déclaré Mike Manley, directeur général de la FCA, dans un communiqué. Le titre de FCA a terminé en hausse de 3,51% à 8,22 euros. (Giulio Piovaccari; version française Anait Miridzhanian)

Valeurs associées EXOR MIL +1.32% FIAT CHRYSLER AU MIL +2.90% PEUGEOT Euronext Paris +4.61%