Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler éligible à un prêt garanti par l'Etat, dit Conte Reuters • 17/05/2020 à 11:45









FIAT CHRYSLER ÉLIGIBLE À UN PRÊT GARANTI PAR L'ETAT, DIT CONTE MILAN (Reuters) - Le président du conseil italien Guiseppe Conte a déclaré samedi que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) était éligible à un prêt garanti par l'Etat, le constructeur automobile employant des milliers de personnes dans le pays bien que son siège soit à l'étranger. Le syndicat UILM avait déclaré un peu plus tôt dans la journée que FCA avait confirmé avoir demandé au gouvernement italien un prêt sur trois ans avec une garantie de l'Etat, qui fait partie des mesures mises en place par Rome pour soutenir l'économie face à l'impact brutal du coronavirus. Prié de dire si FCA, dont le siège légal est aux Pays-Bas, pouvait obtenir un prêt garanti, le dirigeant a répondu que le groupe y était éligible. "On ne parle pas de la maison mère. On parle des sociétés du groupe en Italie qui emploient des milliers de personnes", a-t-il expliqué. Reuters a appris vendredi de deux sources au fait du dossier que FCA était en discussions avec Intesa Sanpaolo pour un prêt de plus de 6,3 milliards d'euros garanti afin de l'aider à traverser la crise provoquée par le coronavirus. FCA possède plusieurs sites en Italie qui emploient 55.000 salariés mais la nouvelle de sa demande de prêt a suscité des critiques. Le vice-président du parti au pouvoir Andrea Orlando a déclaré samedi sur Twitter que si un groupe sollicitait des financements du gouvernement, il devait rapatrier son siège en Italie. (Giulio Piovaccari, version française Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.