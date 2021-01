FIA AM se dote d'un nouveau directeur général

(NEWSManagers.com) - L'ancien directeur des investissements d'Architas Belgium (2010-2017), Daniel Capocci, va prochainement prendre la direction générale de la société luxembourgeoise FIA Asset Management, a-t-il annoncé sur LinkedIn. Sa nomination reste suspendue à l'approbation du régulateur local, la CSSF. Il est également nommé manager exécutif au sein de la maison-mère, la société financière italo-luxembourgeoise Farad Group.

Daniel Capocci était depuis 2019 responsable de la conduite des opérations et de la gestion des risques des fonds domiciliés au Luxembourg de NBG AM, la filiale de gestion d'actifs de la National Bank of Greece. Auparavant, il fut directeur au sein du groupe conseil chez Deloitte Luxembourg (2017-2019).

FIA Asset Management est l'une des deux filiales de Farad Group dédiées à la gestion d'actifs, avec Selectra Investments Sicav. FIA AM est davantage spécialisée dans la gestion discrétionnaire pour clients institutionnels et family office. Elle disposait de 500 millions d'euros d'encours sous gestion et 350 millions sous conseil, selon un document de présentation datant de juillet 2017.