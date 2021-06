FIA AM devient Farad IM

(NEWSManagers.com) -

Après la vente de la ManCo du groupe au début de cette année, le luxembourgeois Farad (3 milliards d' euros d' actifs) entend se concentrer sur deux activités, l'assurance vie avec Farad International et la gestion d'actifs avec FIA Asset Management.

Dans ce contexte, FIA Asset Management change de nom pour devenir Farad Investment Management. Parallèlement, l'offre de services de la société de gestion a été revue. L'accent sera désormais mis sur les services de gestion de portefeuille et les services de gestion de fonds (avec ou sans conseillers tiers) avec deux évolutions principales.

Premièrement, Farad IM a pour objectif de devenir un gestionnaire d'investissement à part entière, ce qui signifie qu'il y a une volonté de soutenir les clients dans leurs projets de manière plus large qu'auparavant et d'accompagner les clients tout au long de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs, de la génération d'idées à la mise en œuvre et à la gestion des produits, explique un communiqué.

Deuxièmement, Farad IM a décidé de proposer à ses clients le système de notation durable GreenEthica, développé en interne. Ce système de notation évalue les titres individuels et les fonds d'investissement en termes de durabilité plutôt que sur des aspects purement financiers. Il aide les gestionnaires de portefeuille et les clients à comprendre l'impact social et environnemental de leurs investissements.

Enfin, le groupe a profité du changement de nom pour ajouter aux statuts de Farad IM un article dédié à l'importance des critères ESG en tant qu'entreprise.