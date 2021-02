FFP se renomme Peugeot Invest

(NEWSManagers.com) - Le Conseil d' administration de FFP proposera à ses actionnaires de changer sa dénomination sociale pour prendre le nom de Peugeot Invest lors de l' Assemblée générale qui se tiendra le 31 mars prochain, annonce la société dans un communiqué. La société d'investissement cotée estime ce nom " clair et descriptif" , qui améliore la lisibilité, et vise à confirmer " son ancrage dans l' histoire Peugeot, débutée il y a plus de deux cents ans, et particulièrement son ADN industriel, familial, responsable et de long terme" , explique-t-elle.

" La société continuera à mener sa stratégie d' investisseur minoritaire actif de long terme et de diversification" menée depuis 2003. Au travers de leur filiale commune, Peugeot 1810, FFP et son actionnaire de contrôle Etablissements Peugeot Frères demeurent un actionnaire de référence du nouveau groupe Stellantis, qu' elles ont contribué à créer avec le rapprochement entre Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles.

FFP détient par ailleurs des participations dans des sociétés et des fonds de capital-investissement " assis sur des tendances de croissance à long terme et qui ont montré leur résilience pendant cette année mouvementée" , conclut le communiqué.

Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, Safran, Orpéa, Lisi ou Spie), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors, Acteon ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou JAB Holding), dans des fonds de capital-investissement et dans l' immobilier (Signa Prime Selection ou Immobilière Dassault).