FFP cède un tiers de sa participation dans Safran

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Le fonds d'investissement FFP FFPP.PA a annoncé lundi la cession d'un tiers de sa participation dans Safran SAF.PA , soit 1,1 million d'actions, pour un montant de 132 millions d'euros. FFP ajoute avoir réalisé un TRI (taux de rentabilité interne) de 14,4% sur son investissement dans l'équipementier aéronautique depuis sa fusion avec Zodiac. Le groupe Zodiac, dont FFP a été l'un des principaux actionnaires depuis 2006, a été racheté par Safran en 2018. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées FFP Euronext Paris +3.11% SAFRAN Euronext Paris +0.62%