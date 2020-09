Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert sous condition de la Commission européenne au rachat d'Ingenico par Worldline Reuters • 30/09/2020 à 18:46









PARIS, 30 septembre (Reuters) - La Commission européenne a autorisé mercredi le rachat d'Ingenico INGC.PA par Worldline WLN.PA tout en subordonnant l'opération au respect intégral d'engagements offerts par les deux groupes français. Ingenico et Worldline devront ainsi "céder certaines activités d'acquisition de paiements en point de vente et de fourniture et de gestion de terminaux de point de vente". Sont concernés "l'activité de paiements en point de vente et de fourniture et de gestion de terminaux de point de vente d'Ingenico en Autriche, l'activité d'acquisition de paiements en point de vente d'Ingenico en Belgique, qui inclut la fourniture et la gestion de terminaux de point de vente, et une partie de l'activité d'acquisition de paiements de Worldline au Luxembourg". (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.29% INGENICO GROUP Euronext Paris -2.54% WORLDLINE Euronext Paris -2.85%