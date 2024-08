Feu vert pour la cotation primaire d'Alibaba à la Bourse de Hong Kong

( AFP / GREG BAKER )

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a annoncé vendredi la conversion de sa cotation secondaire au statut primaire à Hong Kong à partir de fin août, ce qui lui ouvrira les portes à de nombreux investisseurs de Chine continentale et lui permettra d'en faire son second marché principal après Wall Street.

"Nous sommes heureux d'annoncer que la conversion volontaire de notre cotation secondaire en cotation primaire à la Bourse de Hong Kong deviendra effective le 28 août 2024", a déclaré le groupe.

La décision a été prise par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle jeudi.

Elle donnera un coup de pouce nécessaire à l'entreprise, qui a dû faire face à de nombreux défis ces dernières années, comme la sévérité de la règlementation et le ralentissement de la croissance en Chine, ou encore le changement de leadership l'année dernière.

Pékin a fait échouer fin 2020 un projet d'introduction en bourse de la branche de services financiers de la société, Ant Group, à 2020.

L'annulation de cette introduction, qui aurait été probablement l'une des plus importantes de l'histoire de la bourse, a été suivie un mois plus tard par l'annonce qu'Alibaba faisait l'objet d'une enquête en Chine pour des pratiques monopolistiques présumées.

Alibaba a annoncé en août une chute de 29% de son bénéfice trimestriel. Le cours de son action progressait dans les premiers échanges vendredi à Hong Kong, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse.

la société est inscrite à la Bourse de New York depuis 2014, et à Hong Kong depuis 2019 en tant que cotation secondaire. Mais ce statut ne lui permettait pas d’avoir accès au programme Stock Connect qui facilite les investissements "transfrontaliers" entre la place de Hong Kong et les Bourses de Chine continentale (Shanghai et Shenzhen).

Les investisseurs de Chine continentale pourront désormais acheter des actions à Hong Kong, et avoir un accès simplifié aux marchés internationaux via le territoire.

Cette initative pourrait entraîner un afflux de capitaux à hauteur de 19,5 milliards de dollars américains (17,5 milliards d'euros) au cours des six prochains mois à compter de la mise à jour de la cotation, selon Bloomberg News.