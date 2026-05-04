Feu vert des actionnaires d'UniCredit à l'émission d'actions
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:44
Le conseil d'administration d'UniCredit est ainsi autorisé à procéder, d'ici au 31 décembre 2027, à l'émission d'un maximum de 470 000 000 actions ordinaires en plusieurs tranches, à un prix qu'il déterminera.
Pour mémoire, l'établissement financier italien avait convoqué cette AGE il y a un mois, dans le cadre de son projet d'offre publique sur son pair allemand Commerzbank présenté en mars, visant à monter à plus de 30% du capital de la banque allemande.
Il expliquait alors que cette initiative visait à franchir un seuil prévu par la réglementation allemande pour faciliter un dialogue "constructif" avec Commerzbank et ses parties prenantes dans les prochaines semaines, mais sans objectif de prise de contrôle par ce biais.
Valeurs associées
|64,730 EUR
|MIL
|-1,36%
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes creusent leurs pertes à mi-séance, des informations contradictoires concernant de possibles tirs iraniens à l'encontre d'un navire de guerre américain près du détroit ... Lire la suite
-
Malgré la montée des tensions autour de l’Iran et la flambée des prix du pétrole, les marchés financiers continuent de faire preuve de résilience. Portés par de solides résultats d’entreprises et une croissance américaine encore robuste, les investisseurs semblent ... Lire la suite
-
L'Iran a prévenu lundi qu'il attaquerait l'armée américaine si elle s'approchait du détroit d'Ormuz, après que Donald Trump a annoncé une initiative pour aider des navires bloqués depuis deux mois dans le Golfe. Peu après, l'agence de presse iranienne Fars a fait ... Lire la suite
-
L'Europe et le Canada ont affiché un front uni lundi lors d'une grand-messe diplomatique en Arménie, déterminés à faire bloc dans un monde soumis aux secousses de Donald Trump. "Nous ne pensons pas être condamnés à nous soumettre à un monde plus transactionnel, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer