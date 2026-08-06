Feu vert des actionnaires à la fusion AkzoNobel-Axalta

Nouvelle étape majeure dans la restructuration du secteur mondial des revêtements. Lors de leurs Assemblées Générales Extraordinaires respectives, les actionnaires du groupe néerlandais AkzoNobel ( 0,13%, à 63,08 euros) et de l'américain Axalta Coating Systems ont voté massivement en faveur de leur projet de fusion.

L'obtention de ces accords d'actionnaires permet au dossier de passer à la phase suivante. La finalisation effective de la transaction reste toutefois conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et au respect des conditions de clôture habituelles.

Selon le calendrier prévisionnel communiqué par les entreprises, la clôture de la fusion est attendue entre la fin de l'année 2026 et le début de l'année 2027.

La direction générale de l'ensemble combiné sera confiée à Greg Poux-Guillaume, actuel directeur général et président du directoire d'AkzoNobel. De son côté, Ben Noteboom, président du Conseil de surveillance d'AkzoNobel, assurera le rôle de vice-président de la nouvelle entité.

Pour KBC Securities il s'agit d'une étape importante de franchie. Les analystes rappellent en outre qu'AkzoNobel a récemment rejeté une offre indicative en numéraire de Nippon Paint et Sherwin-Williams à 73 euros par action, le titre cote autour de 63 euros actuellement, ainsi qu'une proposition distincte de Nippon Paint portant uniquement sur l'activité Peintures décoratives.

KBC explique également qu'il est difficile d'ignorer les performances décevantes d'AkzoNobel ces dernières années, marquées par une forte volatilité des bénéfices et une faible croissance structurelle. La recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 63 euros.