Feu vert de PSA et FCA à la vente par PSA de 7% de Faurecia

PARIS, 28 octobre (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI annoncent mercredi: * QUE LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION ONT APPROUVÉ LA POSSIBILITÉ POUR PSA DE VENDRE JUSQU'À ENVIRON 7% DU CAPITAL SOCIAL DE FAURECIA AVANT LA RÉALISATION DE LA FUSION * QUE LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION ONT APPROUVÉ LA POSSIBILITÉ POUR PSA DE PRENDRE D'AUTRES MESURES AFIN DE S'ASSURER QUE STELLANTIS N'ACQUIERT PAS LE CONTRÔLE DE FAURECIA * QUE LES CONSEILS ONT SOULIGNÉ LA GESTION EFFICACE DE LA CRISE COVID-19 PAR FAURECIA * QUE FCA ET GROUPE PSA ENVISAGENT QUE LEUR FUSION SOIT RÉALISÉE D'ICI À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2021 * Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% FAURECIA Euronext Paris 0.00% PEUGEOT Euronext Paris 0.00%