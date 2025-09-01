Feu vert de la FDA au Wayrilz de Sanofi dans la TPI information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Wayrilz (rilzabrutinib) pour les adultes atteints de thrombocytopénie immune (TPI) persistante ou chronique ayant présenté une réponse insuffisante au traitement antérieur.



Cette approbation repose sur l'étude pivot de phase 3 LUNA 3, dans laquelle Wayrilz a répondu aux critères d'évaluation principaux et secondaires, montrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes et sur d'autres symptômes de la TPI.



En tant que nouvel inhibiteur oral, réversible, de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), Wayrilz peut contribuer à traiter les causes premières de la TPI grâce à une modulation multi-immune qui cible différentes voies du système immunitaire.



Maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire complexe, la TPI entraîne une faible numération plaquettaire, des saignements et une diminution de la qualité de vie. Plus de 25.000 adultes américains pourraient bénéficier de ce traitement avancé.





