 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 081,03
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Feu vert de la FDA au Wayrilz de Sanofi dans la TPI
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Sanofi annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Wayrilz (rilzabrutinib) pour les adultes atteints de thrombocytopénie immune (TPI) persistante ou chronique ayant présenté une réponse insuffisante au traitement antérieur.

Cette approbation repose sur l'étude pivot de phase 3 LUNA 3, dans laquelle Wayrilz a répondu aux critères d'évaluation principaux et secondaires, montrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes et sur d'autres symptômes de la TPI.

En tant que nouvel inhibiteur oral, réversible, de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), Wayrilz peut contribuer à traiter les causes premières de la TPI grâce à une modulation multi-immune qui cible différentes voies du système immunitaire.

Maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire complexe, la TPI entraîne une faible numération plaquettaire, des saignements et une diminution de la qualité de vie. Plus de 25.000 adultes américains pourraient bénéficier de ce traitement avancé.

Valeurs associées

SANOFI
84,490 EUR Euronext Paris -1,02%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ALSTOM : La consolidation peut se poursuivre
    ALSTOM : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : L'indécision domine
    TECHNIP ENERGIES NV : L'indécision domine
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : La situation technique est plutôt incertaine
    AIR FRANCE-KLM : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 07:30 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank