Feu vert de la FDA à un test de la coqueluche de Roche
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:02
Le test sur point de prise en charge délivre des résultats précis à la PCR en seulement 15 minutes, permettant aux professionnels de santé d'agir rapidement et de prévenir des complications graves et la transmission ultérieure.
Selon Roche, ce test détecte et différencie 3 types d'infections à Bordetella pouvant provoquer des symptômes de toux similaires, garantissant ainsi que les patients reçoivent le bon diagnostic dans les plus brefs délais.
'Un diagnostic précoce peut réduire le risque de complications et de maladies graves chez les groupes vulnérables tels que les nourrissons et les personnes âgées, en permettant des décisions de soins plus rapides et plus précises', souligne-t-il.
Valeurs associées
|307,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,36%
A lire aussi
-
La Maison Blanche a confirmé lundi qu'un amiral américain, sous l'autorité du ministre de la Défense, avait ordonné de tuer les survivants d'une frappe sur un bateau de trafiquants de drogue présumés, un acte dont la légalité est ouvertement questionnée, en pleine ... Lire la suite
-
La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)
(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont réunies mardi à Beyrouth pour la messe en plein air présidée par Léon XIV, moment fort de sa visite au Liban où il a délivré un message de paix et d'unité. Auparavant, le pape s'est recueilli en silence sur le site de ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer