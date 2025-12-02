 Aller au contenu principal
Feu vert de l'UE pour la création d'une coentreprise par Covivio Immobilien, Covivio Holding et la CDC
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:54

La Commission européenne a autorisé, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre Covivio Immobilien, Covivio Holding (toutes deux allemandes) et la Caisse des Dépôts et Consignations (française).

L'opération porte principalement sur la prestation de services dans le secteur immobilier à Berlin (Allemagne).

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu du caractère négligeable des activités de la coentreprise dans l'Espace économique européen et des positions de marché combinées limitées des sociétés résultant de l'opération envisagée.

L'opération notifiée a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

COVIVIO
55,3500 EUR Euronext Paris -0,18%
