Feu vert de Bruxelles dans le PsA pour le Sotyktu (Bristol Myers Squibb)
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 13:45
Cette approbation dans l'Union européenne concerne les patients adultes ayant eu une réponse inadéquate ou s'étant montrés intolérants à un traitement antirhumatismal modificateur de la maladie (DMARD) antérieur.
Par cette décision, ce traitement oral à prise quotidienne devient le premier et unique inhibiteur de la tyrosine kinase 2 (TYK2) approuvé dans l'UE pour cette indication, selon le laboratoire pharmaceutique américain.
Cette décision repose sur des résultats positifs issus des essais cliniques pivots de phase 3 POETYK PsA-1 et PsA-2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité du Sotyktu 6 mg une fois par jour chez des adultes présentant une PsA active.
Dans les deux essais, le traitement par Sotyktu a entraîné une amélioration significative de l'activité de la maladie, mesurée par l'ACR 20 (critère principal) et l'activité minimale de la maladie (MDA) (critère secondaire clé).
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