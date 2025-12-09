Feu vert de Bruxelles dans la néphrite lupique pour Roche
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:40
Cette approbation se fonde sur les études de phase II NOBILITY et de phase III REGENCY montrant la supériorité de Gazyva/Gazyvaro sur la seule thérapie standard, avec notamment une réponse rénale complète chez 46,4% des patients contre 33,1%.
Selon Roche, Gazyva/Gazyvaro pourrait ainsi "devenir une nouvelle norme de soins pour jusqu'à environ 135 000 personnes atteintes de néphrite lupique dans l'Union européenne, contribuant potentiellement à retarder ou prévenir une maladie rénale terminale".
Cette approbation fait suite à celle par la FDA des Etats-Unis pour le traitement des adultes en octobre. Gazyva/Gazyvaro continue d'être étudié chez les enfants et adolescents atteints de néphrite lupique et les adultes atteints de néphropathie membraneuse.
Valeurs associées
|317,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,06%
A lire aussi
-
L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite
-
D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite
-
Accusé vraisemblablement à tort de l'enlèvement d'espions français, le retour triomphal d'un Somalien expulsé des Etats-Unis
Le 24 octobre, la Maison-Blanche prend à partie le Somalien Mahad Maxamud, "une ordure de criminel illégal" qui aurait selon elle participé à l'enlèvement de deux espions français à Mogadiscio. Des accusations très vraisemblablement fausses, pour un homme finalement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer