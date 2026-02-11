 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Feu vert de Bruxelles au rachat de Wiz par Google (Alphabet)
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:10

La Commission européenne a fait part mardi, en fin de journée, de son approbation sans condition l'acquisition proposée de Wiz par Google, ayant jugé qu'elle "ne soulèverait aucune préoccupation de concurrence dans l'Espace économique européen".

Bruxelles rappelle que cette transaction concerne principalement le secteur de la sécurité cloud, en pleine croissance, où Google et Wiz sont tous deux actifs, et qui est étroitement lié au marché de l'infrastructure cloud où Google opère aux côtés d'autres fournisseurs de services cloud.

Dans son enquête, la Commission a constaté qu'il existe plusieurs concurrents crédibles vers lesquels les clients pourraient se tourner si Google intégrait la plateforme de sécurité multi-cloud de Wiz avec ses produits existants, ou si la plateforme de Wiz ne fonctionnait plus avec d'autres clouds que celui de Google.

Son enquête a aussi confirmé que les données que Google obtiendrait à la suite de la transaction ne sont pas commercialement sensibles et peuvent généralement être consultées par d'autres entreprises de logiciels de sécurité.

Pour rappel, Alphabet , la maison mère de Google, avait fait part de la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Wiz en mars 2025, pour un montant de 32 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

Le géant technologique expliquait alors que cette acquisition représenterait un investissement de sa division Google Cloud pour accélérer deux grandes tendances croissantes à l'ère de l'IA, à savoir l'amélioration de la sécurité du cloud et le multicloud.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ -1,77%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank