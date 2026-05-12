Feu vert de Bruxelles à l'acquisition de Kimberly Clark IFP par Suzano
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 13:39
Suzano est l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de pâte de bois, en particulier de pâte kraft d'eucalyptus blanchie (BEKP), un composant principal pour la fabrication de produits en papier tissue par des entreprises telles que Kimberly-Clark IFP.
L'activité "International Family Care & Professional" (IFP) de Kimberly-Clark, située en Europe et dans plusieurs autres régions du monde, fabrique et vend des produits tissue à usage personnel et professionnel, tels que les mouchoirs en papier et le papier hygiénique.
Une opération sans effets sur la concurrence selon Bruxelles
Au terme de son enquête, qui a suivi la notification de cette acquisition le 31 mars dernier, Bruxelles a conclu que l'opération ne réduirait pas de manière significative la concurrence sur le marché intérieur.
En particulier, les fabricants de produits tissue concurrents dans l'EEE continueront d'avoir accès à un approvisionnement suffisant en BEKP, Suzano détenant une part de marché modérée dans l'EEE et étant en concurrence avec d'autres fournisseurs crédibles.
En outre, l'enquête de marché a confirmé que les fabricants de produits tissue de l'EEE, qui s'approvisionnent régulièrement en BEKP auprès de plusieurs fournisseurs, ne sont confrontés à aucun obstacle important pour changer de fournisseur de BEKP.
Enfin, la Commission a constaté que l'entité issue de la concentration ne serait pas en mesure de restreindre l'accès à la BEKP des autres fabricants de produits tissue dans l'EEE ou n'aurait pas d'incitation commerciale à le faire.
Valeurs associées
|95,7500 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Le principal complexe gazier des Emirats arabes unis ne devrait retrouver sa pleine capacité qu'en 2027 après les dégâts subis pendant la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mardi la compagnie qui l'exploite, Adnoc Gas. Le complexe de Habshan à Abou Dhabi, l'un des ... Lire la suite
-
Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 21,5% au premier trimestre, grâce notamment au marché nord-américain et aux centres de données. Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales gardent les yeux rivés sur les prix du pétrole et la bonne santé de la tech mardi alors que les contours d'un accord au Moyen-Orient restent dans le brouillard. Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue en baisse mardi avant la publication d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis et les Bourses européennes sont également dans le rouge à la mi-séance, le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient pesant sur l'appétit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,734
|-18,72%
|7 996,48
|-0,74%
|39,24
|-7,10%
|154,3
|-4,58%
|107,22
|+2,52%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer