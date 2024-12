Feu vert au rachat du groupe Routhiau par LDC

(AOF) - Le 28 novembre 2024, le groupe LDC a notifié à l’Autorité de la concurrence son projet de rachat du groupe Routhiau, acteur de l’industrie agroalimentaire dans le secteur de la viande. L’Autorité a considéré que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

À l'issue d'un examen attentif, qui a conduit à consulter les clients et les concurrents de LDC et du groupe Routhiau, l'Autorité n'a pas identifié de risque anticoncurrentiel sur les principaux marchés sur lesquels les entreprises se concurrencent, à savoir les marchés de la commercialisation de produits élaborés à base de volaille, d'une part, et sur les marchés de la commercialisation de produits traiteurs, d'autre part.

L'Autorité a également examiné les effets verticaux de l'opération en raison de la présence de LDC sur le marché amont de la collecte et de l'abattage de viande de volaille. En l'espèce, l'instruction a permis d'écarter tout risque de voir les concurrents de LDC privés d'un accès aux volailles.

Enfin, l'Autorité a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'offres groupées ou de remises de gamme, tant sur les marchés de produits traiteurs que sur le marché de la commercialisation de produits élaborés à base de volaille.

L'Autorité a notamment tenu compte dans son analyse de l'existence de concurrents crédibles susceptibles de constituer des alternatives à LDC et de la pression concurrentielle des importations de viande de volaille.

L'Autorité a donc autorisé l'opération sans conditions en dépit de positions parfois importantes de LDC sur les marchés concernés.

AOF - EN SAVOIR PLUS