Fervo Energy vise une valorisation de 6,5 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1 et de précisions tout au long du texte)

Fervo Energy a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis.

Le développeur énergétique basé à Houston a également déclaré qu'il visait à lever jusqu'à 1,3 milliard de dollars lors de cette introduction en Bourse en proposant 55,6 millions d'actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune.

La société utilise des systèmes géothermiques de pointe pour produire de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, offrant ainsi une alternative fiable aux énergies solaire et éolienne, qui dépendent des conditions météorologiques.

J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération.

Fervo a l'intention de s'introduire au Nasdaq sous le symbole "FRVO".