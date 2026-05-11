Fervo Energy prévoit de lever jusqu'à 1,82 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse

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Fervo Energy a annoncélundi qu'elle comptait lever jusqu'à 1,82 milliard de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse.