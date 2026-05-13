Fervo Energy lève 1,89 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles à partir du paragraphe 7)

Le développeur d'énergie géothermique Fervo Energy a annoncé mardi avoir levé 1,89 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, soulignant le vif intérêt des investisseurs pour cette opération.

La société basée à Houston a vendu 70 millions d'actions à 27 dollars chacune, ce qui lui a permis d'atteindre une valorisation d'environ 7,66 milliards de dollars. La fourchette de prix avait été relevée plus tôt cette semaine , passant de 21 à 24 dollars à 25 à 26 dollars par action.

La demande croissante des centres de données soutenant les tâches d'intelligence artificielle, associée à l'électrification rapide des transports, du logement et d'autres secteurs, resserre l'offre d'électricité aux États-Unis, faisant grimper les prix de l'électricité et renforçant le besoin d'une énergie fiable.

Fervo développe des systèmes géothermiques de pointe qui produisent de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, offrant une alternative fiable aux énergies solaire et éolienne, qui dépendent des conditions météorologiques.

Elle fait partie des trois entreprises qui cherchent à réaliser des introductions en bourse d'un milliard de dollars cette semaine, aux côtés du fabricant de puces d'IA Cerebras Systems et de Blackstone Digital Infrastructure Trust.

J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays ont été les co-chefs de file de l'offre de Fervo Energy. L'entreprise vise à s'introduire au Nasdaq sous le symbole "FRVO" mercredi.

Fervo utilise la technologie des systèmes géothermiques améliorés (EGS) pour surmonter les obstacles à l'évolutivité de l'énergie géothermique traditionnelle, qui dépend de conditions rares telles que l'activité volcanique, et déploie des outils de surveillance souterraine, notamment des capteurs à fibre optique optimisés par l'IA.

Elle construit également son projet phare, Cape Station, dans l'Utah, qui devrait être le plus grand projet géothermique de nouvelle génération au monde et commencer à fournir de l'électricité plus tard cette année.

Cette introduction en bourse intervient à un moment où les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper le prix du baril de brut au-dessus de 100 dollars, renforçant ainsi l'attrait des actifs énergétiques américains.

L'énergie géothermique a également bénéficié d'une position réglementaire plus favorable sous la présidence de Donald Trump que les autres énergies renouvelables, alors même qu'il a annulé les politiques de l'ère Joe Biden visant à faire sortir la plus grande économie mondiale des énergies fossiles.