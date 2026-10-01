 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fervo en hausse après le démarrage de la production d'électricité de Cape Station, en avance sur le calendrier prévu
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 13:50

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Fervo Energy ( FRVO.O ), société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, ont progressé de 2,4% à 13,90 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce le démarrage de l'exploitation commerciale du projet géothermique de Cape Station

** La première unité de Cape Station a commencé à produire de l'électricité à des fins commerciales avant la date prévue, indique la société

** Les autres unités de la phase I devraient entrer en exploitation commerciale d’ici début 2027

** FRVO a été sélectionnée début septembre pour deux projets géothermiques financés par le ministère américain de l’Énergie dans l’Idaho et le Nevada

** Depuis son introduction en bourse en mai, le titre a chuté d’environ 63%

Valeurs associées

FERVO ENERGY RG-A
14,6550 USD NASDAQ +1,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,86 -0,14%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank