Fervo en hausse après le démarrage de la production d'électricité de Cape Station, en avance sur le calendrier prévu

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1er octobre - ** Les actions de Fervo Energy ( FRVO.O ), société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, ont progressé de 2,4% à 13,90 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce le démarrage de l'exploitation commerciale du projet géothermique de Cape Station

** La première unité de Cape Station a commencé à produire de l'électricité à des fins commerciales avant la date prévue, indique la société

** Les autres unités de la phase I devraient entrer en exploitation commerciale d’ici début 2027

** FRVO a été sélectionnée début septembre pour deux projets géothermiques financés par le ministère américain de l’Énergie dans l’Idaho et le Nevada

** Depuis son introduction en bourse en mai, le titre a chuté d’environ 63%