Ferrari : vers un re-test du plancher des 274E
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 18:42
En cas d'enfoncement, ce serait la validation d'une "sortie par le bas" du corridor 324/274E, ce qui induit un potentiel mécanique de -50E de repli supplémentaire, soit un objectif de 224E, inférieur au support des 242E (du 13 mars 2023, ce qui coïncide avec le pic du 22/11/2021).
Et n'oublions pas le "gap" des 209,2E du 2 janvier2023 qui pourrait être comblé dans la foulée.
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