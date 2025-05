Ferrari: va participer au Motor Valley Fest de Modène information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Ferrari annonce sa participation au Motor Valley Fest 2025, qui se tiendra à Modène du 5 au 8 juin. La marque mettra en avant ses modèles actuels, notamment la F80 et plusieurs supercars exposées au musée Enzo Ferrari, ainsi qu'un riche programme de conférences et d'initiatives.



Benedetto Vigna, directeur général, interviendra lors de la conférence d'ouverture, tandis que d'autres responsables de Ferrari, comme Flavio Manzoni ou Paige Hope, participeront à des tables rondes sur le design, le luxe, l'e-sport ou la formation.



Un espace sera également dédié aux jeunes talents avec le traditionnel Talent Talk.







