Ferrari rétrograde, victime du changement de recommandation d'Oddo BHF
information fournie par AOF 10/12/2025 à 15:48

(AOF) - A Milan, l’action Ferrari (-3,76%, à 311,90 euros) trébuche, pénalisé par la dégradation d’Oddo BHF. Les analystes sont désormais à Neutre sur le titre, avec objectif de cours drastiquement réduit de 430 à 340 euros. Après un contact avec la société, le groupe financier indépendant estime que la montée en cadence de livraison pour la nouvelle supercar F80 sera beaucoup plus graduelle qu’initialement prévue.

Les anticipations sont désormais de 200 unités livrées en 2026, contre 250 précédemment, avec une progression graduelle des livraisons de F80 jusqu'à la fin 2028. Les analystes anticipaient " jusqu'ici qu'une version cabriolet prendrai le relai avant cela ". Ils expliquent également : " Ce décalage n'est pas anodin selon nous ; en effet, rappelons que Ferrari pilote tactiquement les livraisons de ses séries ultra-exclusives de manière à optimiser ses résultats. Le décalage de la F80 (avec un pic en 2028) pourrait suggérer un besoin de compenser pour un défaut de croissance du chiffre d'affaires et des marges sur le reste du portefeuille ".

Partant, Oddo BHF a réduit de 3,4% ses estimations d'Ebit pour 2026. La croissance de ce dernier devrait être de 7% l'année prochaine, soit un net ralentissement par à la hausse de 10% en 2025, alors qu'auparavant, les analystes tablaient sur une accélération.

Ils estiment toutefois que les perspectives de la marque au cheval cabré restent solides, malgré un momentum à court terme plutôt compromis avec une révision d'estimations, une guidance qui sera probablement prudente lors des résultats annuels, un effet de base exigeant sur le premier semestre…

FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
