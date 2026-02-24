Ferrari : reprend appui sur sa MM50 vers 304E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:21
Mais le titre n'en n'a pas fini avec sa tendance baissière amorcée sous 488,4E le 18 février 2025, il y a 1 an presque jour pour jour : en effet Ferrari va bientôt se heurter à la MM100 qui gravite vers 330E, c'est à dire au niveau de la résistance apparue le 12 février.
Au-delà, le 1er objectif sera le comblement du "gap" des 337E du 5 décembre et le second, l'autre "gap" resté béant sous 351E le 17 novembre dernier.
Valeurs associées
|320,000 EUR
|MIL
|+5,30%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en hausse prudente mardi, sur fond de nouvelles incertitudes commerciales aux Etats-Unis et nombreuses inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,43%, l'indice Nasdaq glanait 0,29% ... Lire la suite
-
La Bourse de New York se stabilise mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump. Dans ... Lire la suite
-
Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, dans ce qui constituent les plus importants bombardements depuis octobre.
-
La star américaine du ski Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute lors de la descente olympique à Cortina début février, a remercié lundi le médecin qui a "sauvé (sa) jambe de l'amputation".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer