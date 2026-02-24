 Aller au contenu principal
Ferrari : reprend appui sur sa MM50 vers 304E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:21

Ferrari échappe à un retest du plancher des 280E du 29 janvier au 9 février en reprenant appui sur sa MM50 qui gravite vers 304E.
Mais le titre n'en n'a pas fini avec sa tendance baissière amorcée sous 488,4E le 18 février 2025, il y a 1 an presque jour pour jour : en effet Ferrari va bientôt se heurter à la MM100 qui gravite vers 330E, c'est à dire au niveau de la résistance apparue le 12 février.
Au-delà, le 1er objectif sera le comblement du "gap" des 337E du 5 décembre et le second, l'autre "gap" resté béant sous 351E le 17 novembre dernier.

