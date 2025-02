Ferrari : 'pullback' après le retest de son record absolu information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 12:33









(CercleFinance.com) - Ferrari subit un 'pullback' vers 440E après avoir réédité la veille son record absolu (un peu au-delà des 450E, zénith inscrit le 28 octobre dernier à 453E, les 450E ayant été atteints une première fois le 2 septembre, et donc une 3ème fois ce 4 février avec 453,7E en intraday).

Le risque de 'triple-top' ne saurait être écarté mais aucun danger dans l'immédiat tant que le palier des 404/405E tient bon (support testé à 5 reprises les 4/10, 20/11, 3/12/2024 puis les 13 et 27 janvier 2025).





Valeurs associées FERRARI 442,80 EUR MIL -1,31%