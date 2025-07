Ferrari publie un bénéfice net trimestriel en hausse de 3 %, mais décevant

(AOF) - Au deuxième trimestre, Ferrari a généré un bénéfice net de 425 millions d’euros, en hausse de 3%, pour un bénéfice net par action de 2,38 euros, contre 2,29 euros un an plus tôt. Le bénéfice par action était anticipé à 2,40 euros. De son côté, l’Ebitda a augmenté de 6 %, à 709 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires du constructeur de voitures de luxe coté à Wall Street et à Milan a connu une progression de 4 %, à 1,787 milliard d’euros. Il ressort également sous le consensus : 1,82 milliard d'euros. Au niveau du semestre, les résultats sont également en progression.

Le bénéfice net s'est installé à 837 millions d'euros, en croissance de 9 %, pour un bénéfice net par action de 4,68 euros, en hausse de 10 %. Les revenus ont quant à eux affiché une progression de 9 %, à 3,578 milliards d'euros.

Benedetto Vigna, président-directeur général de la marque au cheval cabré a ajouté : " Le premier semestre 2025 nous a rappelé une fois de plus l'importance de l'agilité et de la flexibilité dans la gestion de notre entreprise. Les excellents résultats d'aujourd'hui reflètent notre engagement à exécuter notre stratégie avec rigueur et concentration. Nous continuons à stimuler l'innovation et à enrichir notre portefeuille de produits, ce qui alimente un carnet de commandes déjà bien rempli ".

Cette année, Ferrari table sur plus de 7 milliards d'euros de revenus et un bénéfice par action ajusté d'au moins 8,60 euros.

