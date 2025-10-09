Ferrari, PepsiCo, Delta Air Lines... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Delta Air Lines

Delta Air Lines a publié un chiffre d'affaires record de 15,2 milliards de dollars, en hausse de 4,1%, pour le compte du troisième trimestre. L'activité du groupe de transport aérien a été portée par les segments premium, corporate et fidélité. En outre, les dépenses de carburant ajustées se sont élevées à 2,6 milliards de dollars, en baisse de 8% sur un an. Pour l'ensemble de l'année, Delta Air Lines a resserré à la hausse ses objectifs et table désormais sur un bénéfice par action d'environ 6 dollars, contre une fourchette allant de 5,25 à 6,25 dollars auparavant.

Ferrari

Le titre Ferrari devrait plonger à l'ouverture des marchés américains (-12%) après avoir dévoilé des objectifs de moyen terme décevants. La marque au cheval cabré a pourtant relevé ses prévisions pour l'année en cours et a même indiqué qu'elle allait dépasser ses objectifs de rentabilité avec un an d'avance. Les investisseurs semblent toutefois se consacrer aux prévisions pour 2030 : des revenus nets d'environ 9 milliards d'euros, un Ebitda ajusté d'au moins 3,6 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté devrait atteindre au minimum 2,75 milliards d'euros.

PepsiCo

PepsiCo, dont le titre avance de 1% en avant-Bourse, a dépassé les attentes au troisième trimestre tout en annonçant la nomination de Steve Schmitt au poste de directeur financier. Le géant américain a publié un bpa trimestriel de 2,29 dollars, contre 2,26 dollars attendus Le chiffre d'affaires net sur ce trimestre ressort à 23,94 milliards de dollars, là où les prévisions ciblaient 23,83 milliards de dollars. PepsiCo a maintenu son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires : entre 1 et 3%.

Tesla

Selon Reuters, l'agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) va ouvrir une enquête sur 2,88 millions de voitures Tesla équipées du système de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) après l'enregistrement de plus de 50 signalements de violations du code de la route et une série d'accidents. L'enquête de la NHTSA constitue la première étape avant le rappel de véhicules.

TSMC

Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé des revenus meilleurs que prévu en septembre, toujours soutenus par le boom de l'intelligence artificielle. Le groupe taïwanais a enregistré des ventes en progression de 31,4% à 330,98 milliards de dollars taïwanais (9,34 milliards d'euros). Les revenus sur les 9 premiers mois de l'année ont augmenté de 36,4% à 2762 milliards de dollars taïwanais.