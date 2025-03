Ferrari: la politique commerciale va évoluer face aux tarifs information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé jeudi qu'il allait modifier sa politique commerciale suite à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées aux Etats-Unis.



Si les conditions tarifaires de ses gammes 296, SF90 et Roma resteront inchangées jusqu'au 2 avril, date théorique de l'instauration de ces nouvelles surtaxes, le constructeur italien prévoit de relever de 10% au maximum les prix de ses autres véhicules, en coordination avec son réseau de concessionnaires.



Sur cette base, Ferrari dit maintenir ses objectifs financiers pour 2025, tout en expliquant percevoir un risque éventuel d'un impact de 0,5 point de pourcentage au niveau de sa marge opérationnelle (Ebitda).



Pour 2025, le groupe de Maranello a déclaré viser une marge d'exploitation supérieure aux 38,3% enregistrés l'an dernier.



Avec plus de 25% de son chiffre d'affaires annuel, les Etats-Unis restent le premier marché du fabricant de voitures de luxe, à en croire son dernier rapport annuel.



Vers 15h10, l'action Ferrari progressait de 1,5% jeudi à la Bourse de Milan suite à cette série d'annonces.





Valeurs associées FERRARI 388,900 EUR MIL +1,14%