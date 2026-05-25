Ferrari : la Luce, une électrique pour éprouver le mythe

Avec sa première voiture 100% électrique, Ferrari ne cherche pas seulement à ajouter un modèle à sa gamme. Le constructeur italien teste sa capacité à faire entrer le cheval cabré dans une nouvelle ère sans diluer ce qui fonde sa désirabilité : le design, le son et l'émotion de conduite.

Il y a des lancements qui comptent moins par leurs volumes que par ce qu'ils disent d'une marque. La Ferrari Luce est de ceux-là. Avec cette berline 4 portes 100% électrique, facturée plus de 500 000 EUR et capable d'atteindre 310 km/h, Maranello franchit un seuil symbolique : celui d'une Ferrari sans rugissement thermique, mais qui doit rester immédiatement reconnaissable comme une Ferrari.

Ce virage arrive pourtant au moment où le marché doute. Les sportives électriques peinent à convaincre, Ferrari a repoussé son 2e modèle électrique à 2028 au plus tôt, et Lamborghini a renoncé à son propre projet pour 2030. Selon Reuters, la marque a aussi réduit ses ambitions : l'électrique ne devrait plus représenter que 20% de sa gamme en 2030, contre 40% auparavant. La Luce avance donc entre nécessité stratégique et demande incertaine.

C'est là que se joue l'essentiel. Ferrari ne lance pas la Luce pour en faire un best-seller, mais pour éviter que le luxe électrique soit défini par d'autres, notamment par des constructeurs chinois comme BYD. Avec la Yangwang U9, une supercar électrique pensée comme une démonstration technologique autant qu'un objet de prestige, le groupe chinois montre qu'il ne se contente plus du volume : il cherche aussi à occuper l'imaginaire de la performance. Le choix de Ferrari d'amplifier les vibrations de la transmission, plutôt que d'imiter un moteur thermique, résume cette ligne de crête : réinventer l'émotion sans reproduire les codes du passé.

L'impact est donc moins immédiat que symbolique et stratégique. A court terme, la Luce peut attirer une clientèle plus jeune, plus réceptive à l'électrique, ou des collectionneurs séduits par la première Ferrari de ce type. A plus long terme, elle dira surtout si Maranello peut préserver son pouvoir d'attraction dans un monde où le thermique n'est plus central. Car dans le luxe automobile, la technologie ne suffit pas : il faut encore produire du désir.