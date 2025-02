Ferrari: l'exposition 'Supercars' inaugurée à Modène information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le musée Enzo Ferrari de Modène annonce avoir inauguré le 18 février, à l'occasion de l'anniversaire d'Enzo Ferrari, l'exposition 'Supercars', renouvelant entièrement l'expérience muséale.



L'événement met en avant des modèles emblématiques de Ferrari et offre un accès inédit aux archives de la marque, numérisées pour une exploration interactive.



Cinq îlots numériques permettent de découvrir 2000 documents liés aux supercars exposées : GTO (1984), F40 (1987), F50 (1995), Enzo (2002) et LaFerrari (2013). Le point d'orgue est la F80, dévoilée en 2024, avec une présentation évolutive de son développement.



L'exposition se tiendra jusqu'au 16 février 2026.





