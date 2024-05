Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferrari: l'absence de relèvement d'objectifs déçoit information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Ferrari s'est retourné à la baisse mardi en Bourse de Milan au moment de la publication de ses résultats, l'absence de relèvement sur ses prévisions annuelles constituant une déception après des performances meilleures que prévu au premier trimestre.



Le constructeur italien de voitures de luxe a fait état d'un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) ajusté en hausse de 12,7% à 605 millions d'euros sur la période janvier-mars, contre 596 millions attendus en moyenne par les analystes.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 10,9% à plus de 1,58 milliard d'euros grâce à un mix/prix positif qui a plus que compensé des livraisons globalement stables, à 3560 unités.



Le consensus visait, lui, 1,55 milliard d'euros.



Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe de Maranello dit toujours viser un chiffre d'affaires annuels de plus de 6,4 milliards d'euros pour un Ebitda ajusté d'au moins 2,45 milliards d'euros.



Certains investisseurs semblaient néanmoins s'attendre à un relèvement d'objectifs, comme la société en a l'habitude.



'Nous pensons que le groupe pourrait relever ses prévisions à l'issue des deuxième ou troisième trimestres', commentent les analystes de RBC. 'Le premier trimestre est encore trop tôt pour cela', tempère le broker canadien.



Suite à cette publication, l'action Ferrari accusait un repli de l'ordre de 5% mardi en tout début d'après-midi à Milan. Le titre est également coté à Wall Street.





