Ferrari, Ford, Meta, Microsoft, Nvidia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Air Products

Air Products a publié des résultats mitigés et a resserré certains de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre de son exercice 2024-2025, le bénéfice net du groupe a augmenté de 2,02 %, à 723,2 millions de dollars. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté a reculé de 3 %, à 3,09 dollars. Enfin, les revenus trimestriels se sont élevés à 3,022 milliards de dollars, en hausse de seulement 1,25 %. Pour l'ensemble de l'année, Air Products table bénéfice par action ajusté entre 11,90 et 12,10 dollars, contre une fourchette de 11,85 à 12,15 précédemment.

Arm

Le concepteur de puces Arm a généré des profits en ligne avec les attentes et des perspectives de profits plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, son bénéfice net est ressorti à 130 millions de dollars, soit 12 cents par action contre 21 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 35 cents, conformément au consensus. Ses revenus ont progressé de 12% à 1,05 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Les royalties ont bondi de 25% à 585 millions de dollars, mais elles étaient anticipées à 595,5 millions.

Biogen

Au deuxième trimestre Biogen a vu son bénéfice net progresser de 8,77% à 634,8 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action s'est quant à lui élevé à 4,33 dollars, contre 4 dollars un an plus tôt. Enfin, les revenus ont atteint 2,645 milliards de dollars, en progression de 7,33 %. Au niveau du semestre, le bénéfice net a reculé de 10,41 %, à 875,3 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action a, pour sa part, fléchi de 10,9 %, à 5,97 dollars. Le chiffre d'affaires a affiché une hausse de 6,75 %, à 5,076 milliards de dollars.

Comcast

Comcast a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriel. Le câblo-opérateur américain a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 11,1 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 1,25 dollar à comparer à un consensus de 1,17 dollar. Les revenus ont totalisé 30,3 milliards de dollars, contre 29,8 milliards de dollars attendus. L'attraction de Floride Epic Universe a fait grimper le chiffre d'affaires des parcs d'attractions de près de 19% sur le trimestre, à 2,35 milliards de dollars.

eBay

Ebay, dont l'action s'envole de plus de 10% en avant-Bourse, a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street après avoir battu le consensus au deuxième trimestre. Le groupe de commerce électronique a dégagé un bpa de 1,37 dollars (contre 1,30 dollar attendu) et des revenus de 2,73 milliards de dollars à comparer aux 2,57 milliards de dollars de l'an dernier et à des estimations de 2,64 milliards de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats d'une étude clinique de phase 3 comparant deux traitements chez des adultes atteints de diabète de type 2 et d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie. Le produit Mounjaro a atteint son objectif principal en démontrant un taux non inférieur d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs par rapport à Trulicity, un autre produit d'Eli Lilly.

Ferrari

Au deuxième trimestre, Ferrari a généré un bénéfice net de 425 millions d'euros, en hausse de 3%, pour un bénéfice net par action de 2,38 euros, contre 2,29 euros un an plus tôt. Le bénéfice par action était anticipé à 2,40 euros. De son côté, l'Ebitda a augmenté de 6 %, à 709 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires du constructeur de voitures de luxe coté à Wall Street et à Milan a connu une progression de 4 %, à 1,787 milliard d'euros. Il ressort également sous le consensus : 1,82 milliard d'euros. Au niveau du semestre, les résultats sont également en progression.

Ford

Ford a déclaré une perte de 36 millions de dollars au deuxième trimestre, en raison d'éléments exceptionnels. Toutefois, sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice s'est élevé à 435 millions de dollars, loin des 3,163 milliards de dollars affichés sur les six premiers mois de l'année 2024. Sur la période d'avril à juin, le groupe a affiché une perte par action de 0,01 dollar, contre un bénéfice de 0,46 dollar par titre un an plus tôt. Au deuxième semestre, le bénéfice par action est passé de 0,79 à 0,11 dollar.

Meta

Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue en forte hausse à Wall Street à la faveur de très bons résultats. Au deuxième trimestre, son profit net a bondi de 36% à 18,34 milliards de dollars, soit 7,14 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 6,89 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a bondi de 22% à 47,52 milliards de dollars alors que le marché ciblait 44,83 milliards de dollars.

Microsoft

Microsoft s'apprête à suivre Nvidia en affichant un poids de plus de 4000 milliards de dollars en Bourse. Capitalisation déjà plus de 3800 milliards de dollars, le géant de l'informatique est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à une performance trimestrielle très solide. Au quatrième trimestre, clos fin juin, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 24%, à 27,2 milliards de dollars, soit 3,65 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 18%, à 76,4 milliards de dollars. Il a augmenté de 17% à taux de change constants.

Nvidia

Les autorités chinoises ont convoqué Nvidia Corp. pour discuter des risques présumés liés à la sécurité de ses puces H20, rapporte la presse américaine. " Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées et Nvidia espère commencer les livraisons bientôt " de puces H20, avait indiqué le groupe technologique le 15 juillet. L'organisme chinoise de surveillance d'Internet a cité les commentaires de législateurs américains concernant la nécessité d'intégrer des capacités de suivi dans les puces avancées vendues à d'autres pays, précise Bloomberg.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé des profits plus solides que prévu par les analystes. Au troisième trimestre, clos fin juin, le groupe a vu son bénéfice net progresser de 25% à 2,67 milliards de dollars, soit 2,43 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,77 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 2,72 dollars. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 10% à 10,37 milliards de dollars, surpassant légèrement les attentes : 10,33 milliards de dollars.

Tesla

Dans un court message sur son réseau social X, Elon Musk a indiqué : " Vous pouvez désormais réserver une Tesla dans la région de la baie de San Francisco, en plus d'Austin ". Le patron de Tesla n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait de véhicules autonomes. Selon des rumeurs, ce service ne sera toutefois disponible que sur invitation dans un premier temps.