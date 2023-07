Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ferrari: donne 1,5 ME pour un pole éducatif & social à Rome information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Ferrari fait savoir qu'une de ses récentes ventes aux enchères organisée à Rome a permis de récolter plus de 1,5 million d'euros.



Le Cheval Cabré compte reverser les bénéfices à l'Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo, une école située dans le quartier d'Ostia Ponente, dans le sud-ouest de Rome.



'Lo spazio che vorrei' ('L'espace que je voudrais') est le nom donné au premier projet de 'Save the Children' soutenu par Ferrari, qui vise à redévelopper un pôle éducatif et social de grande importance afin de lutter contre la pauvreté éducative.



Le point de départ du projet est la transformation de l'espace extérieur du bâtiment scolaire en un espace adapté à l'enseignement en plein air.



Le résultat sera une 'salle de classe verte' qui transformera une zone désaffectée en un environnement d'apprentissage sûr et durable pour une communauté de près de 900 personnes, y compris des étudiants, des enseignants, des employés de l'école et des membres de la famille.





