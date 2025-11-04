Ferrari dévoile une nouvelle progression de ses résultats

(AOF) - Au troisième trimestre, les comptes de Ferrari ont poursuivi leur amélioration. Sur la période, la marque au cheval cabré a livré 3 401 véhicules, contre 3 383 un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 2%, à 382 millions d’euros, pour un bénéfice par action en progression de 3%, à 2,14 euros. En parallèle, le profit opérationnel (Ebit) s’est élevé à 503 millions d’euros, soit une hausse de 8%. L'Ebitda a progressé de 5% à 670 millions d’euros.

Au niveau des perspectives, les objectifs annuels, relevés le 9 octobre dernier, ont été logiquement confirmés.

Ferrari vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,1 milliards d'euros, un Ebitda ajusté d'au minimum 2,72 milliards d'euros et un bénéfice par action dilué et ajusté à au moins 8,80 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS