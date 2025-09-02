Ferrari : Deutsche Bank passe à l'Achat

(AOF) - Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 430 euros à 520 euros sur Ferrari. Selon le bureau d'études, Ferrari devrait dévoiler lors de la journée investisseurs d'octobre des objectifs ambitieux à moyen terme, incluant une marge d'Ebit ajusté potentiellement supérieure à 30 % et un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros, soit 4 % de la capitalisation boursière.
Au-delà de cet événement, il s'attend à ce que l'attention des investisseurs se tourne de plus en plus vers 2026 et l'impact de la nouvelle supercar F80. " La F80, avec un positionnement tarifaire bien plus élevé, constitue un catalyseur majeur", explique l'intermédiaire. Selon les estimations de l'analyste, ce modèle à lui seul pourrait générer plus de 450 millions d'euros de bénéfices supplémentaires, éclipsant largement la contribution de l'Icona Daytona SP3, qu'elle remplace.
Crucialement, souligne Deutsche Bank, ce potentiel de hausse substantiel du bénéfice n'est pas encore pris en compte dans le consensus.
