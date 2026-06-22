Ferrari dément avoir subordonné l'accès à ses modèles en édition limitée à l'achat d'une Luce EV

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Ferrari RACE.MI n’oblige pas ses clients à acheter sa voiture électrique controversée Luce pour pouvoir acquérir les prochains modèles en série limitée du constructeur automobile de luxe, a déclaré Enrico Galliera, directeur du marketing et des ventes.

Lors d’une présentation de produits à la fin de la semaine dernière, M. Galliera a démenti une information publiée par Bloomberg selon laquelle l’achat de la Luce, premier véhicule électrique de la marque vendu 550 000 euros (630 000 dollars), pourrait devenir une condition préalable à l’accès aux modèles les plus exclusifs de Ferrari, ajoutant qu’exercer ce genre de pression serait une « énorme erreur ».

« Nous courrions le risque de créer des ambassadeurs négatifs qui parleraient en mal de la Luce et, au bout de quelques mois, la revendraient », a déclaré M. Galliera, cité par un porte-parole de la société.

« Cela détruirait sa valeur résiduelle sur le marché, ce dont souffre précisément le secteur des véhicules électriques de luxe aujourd’hui. » Ferrari applique traditionnellement un système d’attribution – notamment pour l’éligibilité à l’achat de ses modèles en édition limitée – qui favorise les clients fidèles, à savoir les propriétaires de plusieurs véhicules, ainsi que ceux qui participent aux événements organisés par la marque et conservent leurs voitures pendant de longues périodes.

M. Galliera a précisé que Ferrari avait toujours indiqué à ses concessionnaires et à ses clients que la Luce ne devait être vendue qu’à ceux qui étaient « véritablement motivés à l’acheter ».

« Notre message au réseau était le suivant: assurez-vous que toute personne qui demande cette voiture la souhaite réellement, et ne l’achète pas pour faire plaisir à Ferrari parce qu’elle cherche en quelque sorte à obtenir d’autres types d’avantages », a-t-il déclaré. La plupart des clients de Ferrari possèdent généralement plus d’une Ferrari. En 2025, la société a vendu environ 84 % de ses voitures neuves à des conducteurs Ferrari actuels et environ 56 % à des acheteurs qui possédaient plus d’une Ferrari. Le constructeur de voitures de sport de luxe a dévoilé le mois dernier la Luce EV à cinq places, déclenchant une vague de critiques , notamment sur les réseaux sociaux, concernant le design non conventionnel du modèle par rapport à l’esthétique typiquement musclée et agressive de Ferrari, ainsi que la décision de l’entreprise de s’écarter de ses moteurs à essence traditionnels. Quelques jours après la présentation de la Luce, le directeur général Benedetto Vigna a déclaré que Ferrari suscitait un « vif intérêt » pour ce modèle, tant auprès des nouveaux clients que des clients existants. Depuis lors, l’entreprise n’a fourni aucune autre information concernant les commandes de la Luce et a indiqué qu’elle ne communiquerait des chiffres précis qu’à la fin du mois de juillet, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

(1 dollar = 0,8727 euros)