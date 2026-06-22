 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ferrari dément avoir subordonné l'accès à ses modèles en édition limitée à l'achat d'une Luce EV
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ferrari RACE.MI n’oblige pas ses clients à acheter sa voiture électrique controversée Luce pour pouvoir acquérir les prochains modèles en série limitée du constructeur automobile de luxe, a déclaré Enrico Galliera, directeur du marketing et des ventes.

Lors d’une présentation de produits à la fin de la semaine dernière, M. Galliera a démenti une information publiée par Bloomberg selon laquelle l’achat de la Luce, premier véhicule électrique de la marque vendu 550 000 euros (630 000 dollars), pourrait devenir une condition préalable à l’accès aux modèles les plus exclusifs de Ferrari, ajoutant qu’exercer ce genre de pression serait une « énorme erreur ».

« Nous courrions le risque de créer des ambassadeurs négatifs qui parleraient en mal de la Luce et, au bout de quelques mois, la revendraient », a déclaré M. Galliera, cité par un porte-parole de la société.

« Cela détruirait sa valeur résiduelle sur le marché, ce dont souffre précisément le secteur des véhicules électriques de luxe aujourd’hui. » Ferrari applique traditionnellement un système d’attribution – notamment pour l’éligibilité à l’achat de ses modèles en édition limitée – qui favorise les clients fidèles, à savoir les propriétaires de plusieurs véhicules, ainsi que ceux qui participent aux événements organisés par la marque et conservent leurs voitures pendant de longues périodes.

M. Galliera a précisé que Ferrari avait toujours indiqué à ses concessionnaires et à ses clients que la Luce ne devait être vendue qu’à ceux qui étaient « véritablement motivés à l’acheter ».

« Notre message au réseau était le suivant: assurez-vous que toute personne qui demande cette voiture la souhaite réellement, et ne l’achète pas pour faire plaisir à Ferrari parce qu’elle cherche en quelque sorte à obtenir d’autres types d’avantages », a-t-il déclaré. La plupart des clients de Ferrari possèdent généralement plus d’une Ferrari. En 2025, la société a vendu environ 84 % de ses voitures neuves à des conducteurs Ferrari actuels et environ 56 % à des acheteurs qui possédaient plus d’une Ferrari. Le constructeur de voitures de sport de luxe a dévoilé le mois dernier la Luce EV à cinq places, déclenchant une vague de critiques , notamment sur les réseaux sociaux, concernant le design non conventionnel du modèle par rapport à l’esthétique typiquement musclée et agressive de Ferrari, ainsi que la décision de l’entreprise de s’écarter de ses moteurs à essence traditionnels. Quelques jours après la présentation de la Luce, le directeur général Benedetto Vigna a déclaré que Ferrari suscitait un « vif intérêt » pour ce modèle, tant auprès des nouveaux clients que des clients existants. Depuis lors, l’entreprise n’a fourni aucune autre information concernant les commandes de la Luce et a indiqué qu’elle ne communiquerait des chiffres précis qu’à la fin du mois de juillet, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

(1 dollar = 0,8727 euros)

Valeurs associées

FERRARI
302,850 EUR MIL -1,51%
FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
20,3 -20,08%
CAC 40
8 381,63 -0,47%
Pétrole Brent
79,03 -0,29%
KALRAY
9,13 +3,75%
SOITEC
128,15 +8,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank