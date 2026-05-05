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Ferrari confirme ses objectifs après un 1er trimestre solide
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 14:18

Ferrari a confirmé mardi ses objectifs annuels après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre, grâce aux solides performances de ses modèles les plus sportifs et de la montée en puissance de la personnalisation de ses véhicules.

Le constructeur automobile a fait état à la mi-journée d'un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) en hausse de 4% à 722 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année contre un résultat de 713 millions attendu en moyenne par les analystes selon le consensus.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 3%, à 1,85 milliard d'euros, grâce au succès de ses modèles 12 cylindres, du Purosangue et de la famille SF90 XX.

A titre de comparaison, les analystes tablaient sur des revenus trimestriels de l'ordre de 1,82 milliard.

Le groupe de Maranello a fait progresser en parallèle sa marge opérationnelle à 39,1%, contre 38,7% précédemment.

Prévisions 2026 confirmées

Ferrari, qui mise beaucoup sur la sortie de sa nouvelle Luce prévue dans une dizaine de jours, a confirmé viser pour 2026 un chiffre d'affaires annuel en hausse autour de 7,50 milliards d'euros, contre 7,15 milliards en 2025.

Il prévoit un Ebitda ajusté d'au moins 2,93 milliards d'euros, soit une large de plus de 39%, à comparer avec 2,77 milliards - soit 38,8% de marge - l'an dernier.

Le titre du constructeur italien de voitures de luxe coté à Milan perdait 1,5% tandis que l'action perdait plus de 1% dans les échanges d'avant-Bourse à New York. La valeur cède plus de 9% depuis le début de l'année.

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