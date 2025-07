Ferrari: bénéfices en hausse, confiant quant à ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - Au deuxième trimestre 2025, Ferrari enregistre un résultat net de 425 ME, en hausse de 3 % sur un an, et un BPA dilué de 2,38 E (+4 %).



Le chiffre d'affaires atteint 1,79 MdE, en progression de 4,4 %, porté par les revenus liés à la marque (+22 %) et les pièces détachées.



L'EBITDA progresse de 6 % à 709 ME (marge : 39,7 %), et l'EBIT s'établit à 552 ME (+8 %), soit une marge de 30,9 %. Le free cash flow industriel ressort à 232 ME sur le trimestre.



Les livraisons sont stables à 3 494 unités, avec une montée en puissance des modèles 12Cilindri et SF90 XX, compensant le repli du 296 GTB et du Daytona SP3. Les modèles hybrides représentent désormais 45 % des volumes.



Benedetto Vigna, CEO, souligne une forte exécution stratégique, une demande exceptionnelle pour la gamme 296 Speciale et un bon accueil du nouveau coupé Ferrari Amalfi. Le groupe indique avoir levé le risque lié aux droits de douane américains et affiche une confiance accrue dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2025.



Ferrari vise désormais pour l'année un chiffre d'affaires supérieur à 7,0 MdsE (+5 %), un EBITDA ajusté d'au moins 2,68 MdsE (marge ? 38,3 %), un EBIT ajusté d'au moins 2,03 MdsE (marge ? 29 %), un BPA ajusté de 8,60 E (+2 %) et un free cash flow industriel supérieur à 1,20 MdE (+17 %).





