FERRARI ABAISSE SES PERSPECTIVES, RECUL DU CA AU T2 par Giulio Piovaccari MILAN (Reuters) - Le fabricant automobile de luxe Ferrari a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfices pour l'année 2020, après la chute des revenus du deuxième trimestre due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la production durant la pandémie de coronavirus. Toutefois, cette révision des perspectives de la marque au cheval cabré s'est révélée marginale et ses résultats ont rassuré les analystes alors que Ferrari a également confirmé son objectif de générer un flux de trésorerie positif cette année. "Les perspectives pour l'année 2020, bien que légèrement revues à la baisse à mi-parcours et en dessous du consensus, sont de très grande qualité et promettent une (amélioration) significative en 2021," ont dit les analystes de Morgan Stanley. Après un bref repli à l'annonce des résultats, le titre est repassé ensuite dans le vert et gagnait 3,6% en fin d'après-midi à la Bourse de Milan. La société a indiqué que l'activité avait été pénalisée par les arrêts de production, une baisse significative des revenus provenant des sponsors et des produits dérivés de la marque. Au total, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 60% à 124 millions d'euros au deuxième trimestre, en ligne avec une prévision moyenne de 120 millions d'euros des analystes interrogés par Reuters. La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un Ebitda ajusté compris entre 1,075 et 1,125 milliard d'euros en 2020 contre une prévision déjà ramenée précédemment par le groupe à l'intérieur d'une fourchette de 1,05 à 1,20 milliard. Ferrari a dit avoir également souffert de la suspension temporaire de la saison de Formule 1, qui a entraîné une réduction du nombre de courses ainsi qu'une baisse de la circulation dans ses boutiques et ses musées. (Giulio Piovaccari, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EXOR MIL +4.18% FERRARI Euronext Amsterdam 0.00%