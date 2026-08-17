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Ferrari a toujours la cote
information fournie par AOF 17/08/2026 à 11:37
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(Zonebourse.com) - Ferrari se distingue à la Bourse de Milan avec une hausse de 1,33%, à 361,55 euros, soutenu par Jefferies qui note que les véhicules du groupe sont toujours prisés par les collectionneurs.

Les ventes aux enchères de Monterrey sont venues confirmer l'avis positif de la banque d'investissement américaine sur le titre Ferrari. Une prime médiane de 58% par rapport aux estimations pour les classiques récents de la marque a confirmé une tendance qui s'était déjà matérialisée au cours d'événements moins médiatisés.

Les résultats très favorables observés à Monterrey devraient permettre au groupe de continuer de développer la contribution des modèles hors gamme aux revenus du groupe. Parmi les modèles prisés : la Daytona SP3, les classiques récents (Enzo, F40, F50...) et la première vente aux enchères de la Luce. Le châssis numéro 0 du premier modèle électrique du groupe a atteint le prix de 40 millions d'euros. Jefferies précise qu'il s'agit d'un véhicule unique produit par Ferrari au profit de sa fondation.

Les analystes soulignent la capacité du groupe à générer une forte croissance du chiffre d'affaires grâce à un pouvoir de fixation des prix solide.

La recommandation de Jefferies sur Ferrari est à l'achat, avec une cible de cours de 400 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 11:37:00.

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