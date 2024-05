Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ferragamo: CA en repli de 18% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo a publié jeudi soir un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en repli de 18,3% en comparaison annuelle, dont une contraction de 16,6% à taux de changes constants.



La maison italienne de chaussures de luxe précise que son activité de distribution directe aux consommateurs a reculé de 11,1%, impactée par l'activité de janvier et par un environnement de consommation volatile en Chine.



De leur côté, les ventes de gros ont chuté de 38,3%, pénalisées par un faible environnement et une base de comparaison difficile, en particulier en Europe, du fait d'un changement dans le calendrier de livraisons par rapport à l'an passé.





Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL -0.57%