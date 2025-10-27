Fermi, une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, vacille ; les banques d'introduction en bourse publient des notations haussières

** Les actions de Fermi FRMI.O , société d'investissement immobilier dans les centres de données, ont baissé de 0,7 % à 23,37 dollars le lundi après que les analystes des banques qui ont souscrit à son introduction en bourse ont publié des rapports haussiers après la fin de la période de silence

** Les actions de FRMI ont augmenté de 9 % avant de passer en territoire négatif en fin de matinée

** UBS, l'un des principaux teneurs de livre de l'introduction en bourse, commence à couvrir l'action à " acheter " avec une prévision de 30 $, en soulignant les plans de la startup en phase de pré-revenu pour construire 11GW de production d'électricité (5 gaz naturel, 6 nucléaire) avec le premier GW entrant en service en 2026

** Mizuho initie à 'outperform' et $27 PT, disant qu'un différentiateur clé est que FRMI a l'intention d'être à la fois un propriétaire et une société de production d'énergie, avec la capacité de fournir de l'énergie en dehors du réseau et à l'échelle

** Stifel démarre à " acheter " et à 29 $ de PT, soulignant le bail foncier de 99 ans de la société avec l'Université Texas Tech, l'accès nécessaire à l'eau, l'infrastructure de gaz naturel, la fibre pour transmettre, et l'équipe de gestion avec des " liens politiques profonds " dans l'État qui devrait faciliter le processus d'approbation

** D'autres initiations de recherche et PTs incluent Macquarie ('outperform', $35) et Berenberg ('buy', $37)

** Début lundi, Fermi a annoncé un accord nucléaire () avec les sociétés industrielles sud-coréennes Doosan Enerbility et Hyundai Engineering & Construction avant la visite du président américain Donald Trump dans le pays cette semaine